Бен-Гвир неожиданно отреагировал на выкрик «Смерть арабам»

Бен-Гвиру не понравилось, когда сопровождавший его партийный активист выкрикивал «Смерть арабам» на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир упрекнул партийного активиста за выкрикивание «Смерть арабам» во время его посещения рынка Махане Иегуда.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

После замечания Бен-Гвира этого активист начал скандировать «Смерть террористам».

Отметим, что сегодня ультраправый политик Итамар Бен-Гвир посетил рынок Махане Иегуда в Иерусалиме в рамках своей предвыборной кампании.

Бен-Гвир сказал: «Я приезжаю сюда все время, это мой дом. Здесь весь народ Израиля, сионисты, верующие, светские, харедим».

Бен-Гвира сопровождал его партийный руководитель и ряд партийных активистов.

Напомним, что председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич и председатель партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир проводят в эти дни переговоры об объединении в один список. Об этом объявил сам Смотрич.

Как ранее писал Курсор, осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть. Подробности читайте здесь.

Кроме того, наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа поздравил премьер-министра Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра в ходе телефонного разговора в четверг.

Еще мы сообщали, что Нетаниягу озвучил свою версию причины трагедии на горе Мерон.