Бен-Гвир: Я буду работать на всех жителей Израиля, даже на тех, кто меня ненавидит

Глава партии «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир пообщался со своими сторонниками после объявления результатов выборов в Израиле.

В беседе с журналистами депутат Кнессета от Религиозного сионизма Итамар Бен Гвир заявил, что будет работать на благо всего народа Израиля, «даже тех, кто меня ненавидит».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Кроме этого, Бен Гвир клянется стать частью «полностью правого» правительства после того, как частичные результаты показывают, что его партия вместе с Бецалелем Смотричем занимает третье место с 14 местами.

«Но я хочу сказать, что буду работать на весь Израиль, даже на тех, кто меня ненавидит», — говорит он.

Бен Гвир заявил, что его слияние со Смотричем помогло удовлетворить широкий круг еврейских избирателей. «Мы представляем всех: светских и религиозных, харедим и традиционных, сефардов и ашкеназов».

Ранее Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что подсчитано почти 80% голосов: сколько набрал блок Нетаниягу. Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.