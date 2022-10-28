Бени Ганц рассказал, как Израиль может выйти из политического тупика

«Государство Израиль и его народ находятся в коллективном состоянии истощения, и везде царит атмосфера цинизма, которую я просто не могу игнорировать. Политики рассылают непрошеные телефонные сообщения, рекламные щиты снова пестрят лицами, которыми можно восхищаться или презирать, а главное, в очередной раз в это вливаются миллиарды шекелей — деньги, ради которых честные люди работают не покладая рук и отдают их государству. Бесконечный цикл лозунгов и партийных бюллетеней», — заявил Ганц в статье, опубликованной в The Jerusalem Post.

«И все же в пятый раз обращаюсь к вам и прошу заглушить шум. Блокируйте его, потому что этот шум, по иронии судьбы, служит интересам тех, кто просто не разделяет ваших интересов. И в пятый раз прошу, давайте не будем делать эту абсурдную реальность нашей нормой. Давайте сделаем эти выборы последними в течение четырех лет, потому что мы можем и должны. И риск не сделать этого — это темное будущее, путь регресса для еврейского государства — государства, о котором многие мечтали, за которое молились, за которое умирали и ради которого многие из вас отдали свои жизни в своих родных странах, чтобы построить свое современные версии сионистской мечты», — заявил министр обороны.

Ганц сказал, что Израиль дорог ему: «Я понимаю масштабы нашего истощения, но также и масштабы этого критического перекрестка, и я глубоко верю, что мы можем положить конец хаосу и вернуть Израиль на правильный путь . Я уверен, что партия «Лагерь государственников» может стать вашим идейным и нравственным домом. Что еще более важно, эта партия, способная противостоять вызовам, которые стоят перед нами».

Ганц отметил, что Израиль переживает один из величайших политических кризисов, которые западный мир знал за последние десятилетия: пять выборов в течение четырех лет, нестабильные коалиции, переходные правительства и отсутствие государственного бюджета. Все это наносит существенный вред гражданам Израиля. По его словам, среди такого хаоса Государство Израиль не в состоянии продвигать долгосрочные реформы, которые определяют повседневную жизнь — от инфраструктуры и транспорта до ухода за детьми, образования и обеспечения бюджетов для наших сил обороны.

«В ближайшие годы мы столкнемся с рядом стратегических перекрестков. Переговоры с Ираном по ядерному соглашению могут наконец созреть или, возможно, провалиться. Столкнувшись с опасностью того, что Иран станет ядерным или подпишет соглашение, которое не оттолкнет Иран назад, Государству Израиль придется работать вместе со своими международными партнерами под руководством США, чтобы активно остановить продвижение Ирана к ядерному оружию», — отметил Ганц.

«На палестинской арене отсутствие правоприменения и управления со стороны Палестинской администрации может вскоре привести нас к стратегическому поворотному моменту. В то время как мы одним глазом следим за новаторским морским соглашением, подписанным с Ливаном, другим глазом следим за «Хизбаллой» и угрозами на наших северных границах. Двигаясь немного дальше, мы разделяем проблемы безопасности с нашими друзьями и партнерами в Персидском заливе, и мы не застрахованы от последствий глобальных кризисов, таких как война в Украине», — отметил политик.

«Только голосование за нашу партию может изменить направление, в котором мы движемся. Я считаю, что после выборов, если мы не позволим Биньямину Нетаниягу получить 61 место, нам удастся сформировать широкое и стабильное правительство, которое не будет ни зависеть, ни находиться в заложниках у крайних слоев политического спектра. В это будущее правительство не войдет Нетаниягу, человек, который много сделал для Государства Израиль, но теперь служит только своим интересам. В него не войдут такие экстремисты, как Итамар Бен-Гвир, распространяющий подстрекательство, или такие экстремисты, как Аида Тума-Слиман, восхваляющая террористов. В правительстве, которое я стремлюсь построить, мы найдем баланс в центре. Пришло время перемен, баланса», — отметил политик.

«Я считаю, что в это время истощения и цинизма, в это время значительных вызовов в настоящем и будущем нам нужна партия, способная объединить блоки, и лидер, способный объединить наш народ. Нам требуется лидерство с опытом и профессионализмом, лидерство с силой и решимостью, но также с изяществом и моральными ценностями. В трудные времена нам нужна смелость, чтобы принимать решения», — добавил он.

Ганц сказал, что Израиль превыше всего: «Я посвятил большую часть своей жизни служению этой стране. Израиль, как я уже говорил, дорог мне. Я хотел бы вернуть то, что я получил как солдат, как командующий армией, как министр обороны. Я работал плечом к плечу с израильтянами самого разного происхождения. Я руководил сложными военными операциями и встречался с лидерами по всему миру. Я способствовал миру и крепким связям со старыми и новыми друзьями, укрепляя глобальное положение Израиля и служа нашим глубочайшим дипломатическим интересам и интересам безопасности. Но в то же время я также сидел с солдатами, которые отдали все силы нашей стране и получили травмы, как физические, так и эмоциональные, и мобилизовал наше правительство для удовлетворения их потребностей».

«Государству Израиль нужен опытный лидер, окруженный и поддерживаемый членами Кнессета, которые разделяют такая же мотивация. Я уверен, что наша партия не только преуспеет в формировании правительства, но и возглавит его, решая проблемы, которые затрагивают всех нас. Наша фракция разработала важные планы по уходу за пожилыми людьми, восстановлению правопорядка и управления полицией, поддержке новых иммигрантов, финансовой поддержке наших солдат, проходящих обязательную службу, и этот список можно продолжить. Наша партия смотрит вперед на десятилетия — не только от выборов к выборам. Мы можем объединить ультраортодоксов и светских людей, потому что у всех нас есть интересы в этой драгоценной стране, и у всех у нас есть проблемы, которые необходимо решить», — заявил Ганц.

Ганц отметил, что «Израиль должен быть нашим главным приоритетом – прежде всего».

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