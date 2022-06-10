Блок Нетаниягу не смог бы получить больше 60 мандатов на новых выборах — опрос

В целом нынешний коалиционный блок может рассчитывать на 53 мандата по сравнению с 60 мандатами у оппозиции, оставшиеся 7 мест принадлежат «Объединенному списку».

Если бы выборы в Кнессет прошли сегодня, 10 июня, то блок Биньямина Нетаниягу не смог бы собрать больше 60 мандатов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Panels Politics по заказу газеты «Маарив».

Так, опрос показал, что партия «Ликуд» смогла бы получить 34 мандата. А вот партия «Еш Атид» лишь 21 мандат.

Примечательно, что партия «Религиозный сионизм», которую возглавляет Бецалель Смотрич смогла бы получить 11 мандатов. А вот партия «Ямина», которую возглавляет теперешний премьер-министр Нафтали Беннет, опустилась до 5 мандатов.

Полный список партий показали на телеграм-канале Израиль Медиа Архив:

Ликуд — 34

• Еш Атид — 21

• Ционут аДатит — 11

• ШАС — 8

• Кахоль Лаван — 8

• Яадут аТора — 7

• Арабский Список — 7

• Авода — 6

• Ямина — 5

• НДИ — 5

• РААМ — 4

• Тиква Хадаша — 4

• Мерец — 0

Ранее наш сайт сообщал, что Нир Орбах может поддержать свержение правительства.

Кроме того, Курсор писал, что Орбах встретится с Беннетом после получения предложения от Ликуда.

Еще напомним, что Беннет завершил внезапный визит в ОАЭ.