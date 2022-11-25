Продолжается розыск подозреваемых в теракте в Иерусалиме

Сегодня полиция заявила, что в Иерусалиме останутся развернутые усиленные силы, поскольку продолжается розыск подозреваемой террористической ячейки, которая в среду взорвала взрывные устройства на двух автобусных остановках в Иерусалиме, убив подростка и ранив более 20 человек.

В заявлении полиции говорится, что сотрудники силовых структур вместе с ШАБАК разыскивают «всех, кто причастен» к теракту. Сразу после смертоносных взрывов было приказано увеличить количество офицеров по всему Иерусалиму, особенно в людных местах.

Полиция заявила, что они стремились увеличить присутствие полиции по всему городу, чтобы дать «чувство безопасности всем жителям и гостям города». Особое внимание должно было быть уделено общественным местам, торговым центрам и местам отдыха, которые, как ожидается, будут заняты в выходные дни.

Полиция заявила, что, хотя общественность не должна паниковать, она должна сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях или лицах.

Начальник полиции Коби Шабтай посетил центр Иерусалима в сопровождении начальника местной полиции Дорона Тургемана. По словам полиции, Шабтай был проинформирован о «широком развертывании сил и усиленной подготовке» к предстоящим выходным.

По данным медицинских работников, в результате двух нападений погиб 16-летний ученик ешивы Арье Шупак, а 22 человека получили ранения, в том числе один человек находится в критическом состоянии, а еще трое находятся в тяжелом-среднем состоянии.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В Иерусалиме ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.

Кроме этого, раскрыта личность погибшего во время взрыва в Иерусалиме. Один из друзей погибшего сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек. Также полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.