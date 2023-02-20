«День национального траура»: Депутаты от оппозиции осуждают продвижение судебной реформы

Когда комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию начинает обсуждение законопроектов о пересмотре судебной системы, члены оппозиции называют сегодняшний день «днем национального траура».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Сегодня трудный день для нас и для многих граждан Израиля», — говорит депутат Кнессета Орит Фаркаш-Хакоэн от партии «Национальное единство».

Обращаясь к председателю комитета Симхе Ротман, она добавляет: «Несмотря на ваши призывы к диалогу, я не нашла в этом комитете протянутой к диалогу руки. Я разочарован происходящим здесь процессом и результатами этих дебатов».

Президент Ицхак Герцог возглавил усилия по достижению компромиссного соглашения по судебной реформе, но эта инициатива до сих пор казалась безуспешной, поскольку правительство отвергает требования оппозиции заморозить законодательный процесс, чтобы начать диалог.

Ранее Курсор писал, что Лапид осудил протестующих из-за блокировки дома депутата Ликуда. Лидер оппозиции Яир Лапид осуждает протестующих за то, что они заблокировали дом депутата от «Ликуда», которая была одним из самых ярых сторонников плана правительственной реформы судебной системы.

Курсор писал, что Нетаниягу призвал полицию снять блокаду с домов депутатов. Протестующие заблокировали некоторых депутатов в их домах, чтобы они не попали на голосование в Кнессет.

Курсор писал, что в Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Также активисты устроили массовый протест под Кнессетом: что произошло. В нем планируют принять участие десятки тысяч человек.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.