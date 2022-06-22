Депутат Еш Атид попала в ДТП по дороге в Кнессет: стало известно о ее состоянии

Депутат Кнессета Таня Мазарски (Еш Атид) попала в автомобильную аварию по дороге в Кнессет в среду утром. Появились детали происшествия.

Неприятный инцидент имел место на дороге с участием депутата Кнессета.

Авария произошла на шоссе 6, когда автомобиль врезался в заднюю часть машины депутата, и в настоящее время Мазарски проходит обследование в медицинском центре Ланиадо в Нетании.

Ее офис заявил, что она страдает от болей в спине и голове, но намерена присутствовать на заседании Кнессета, чтобы проголосовать за законопроект о роспуске Кнессета позже сегодня.

Напомним, сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета. Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор информировал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.