Депутат Ликуда требует портфель министра юстиции, если Нетаниягу вернется к власти

Депутат также пообещал далеко идущие реформы, которые резко ограничат полномочия судебной системы и потенциально позволят бывшему премьер-министру избежать обвинений в коррупции..

Высокопоставленный депутат от «Ликуда» потребовал портфель министра юстиции, если лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу сформирует правительство после предстоящих выборов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Либо я министр юстиции, либо я не войду в правительство. Судебная система извращена до невообразимого уровня», — заявил депутат Кнессета Давид Амсалем в новостях 13-го канала.

Амсалем — один из нескольких лоялистов Нетаниягу, прошедших в прошлом месяце на праймериз «Ликуда», которые выступили за усиление политического контроля над отбором судей и призвали ограничить полномочия БАГАЦ по отмене законов, которые считаются неконституционными.

Критика «Ликуда» в адрес судов и правоохранительных органов усилилась в последние годы, поскольку Нетаниягу предстал перед судом за взяточничество, бездоказательно утверждая, что обвинения являются частью усилий политических соперников, прокуроров и СМИ по отстранению его от власти. Нетаниягу, которому в трех случаях предъявлено обвинение в мошенничестве с нарушением доверия, а также во взяточничестве в одном из них, отрицает правонарушения.

Амсалем сказал, что он начнет свою реформу, выдвинув так называемую оговорку об отмене, которая позволит Кнессету отменять решения БАГАЦ с минимальным большинством в 61 депутата в Кнессете, состоящем из 120 мест. Предложение может также позволить Кнессету игнорировать административные постановления суда.

Депутат «Ликуда» также призвал к реструктуризации Комитета по назначениям судей, который утверждает судей, выдвинутых на должности в судах. Комиссия состоит из девяти членов, включая трех судей БАГАЦ, и для утверждения назначений требуется большинство в семь голосов, что дает судьям эффективное право вето при выборе судей.

«Комитет по назначениям судей будет состоять только из политиков, министров и депутатов Кнессета. Никаких судей», — сказал Амсалем.

«Ликуд» и другие сторонники этих предложений утверждают, что они необходимы для проверки невыборного органа, который может признать недействительными меры, получившие поддержку большинства. Судебная система и соперники Нетаниягу отвергли призывы к реформе, утверждая, что они политизируют суды и подорвут их независимость.

В интервью Амсалем также призвал к принятию «Французского закона», запрещающего полиции расследовать подозрения во взяточничестве в отношении действующих премьер-министров. Он сказал, что необходимо дальнейшее «исследование», чтобы определить, должно ли законодательство применяться задним числом, что могло бы защитить Нетанияг в его уголовном процессе.

Он также сказал, что бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, причастные к обвинениям Нетанияг, «должны сидеть в тюрьме», и пообещал заменить генерального прокурора Гали Бахарав-Миара.

Министр юстиции Гидеон Саар, назначивший Бахарав-Миару, раскритиковал Амсалем за его призывы заменить ее и предлагаемые судебные реформы. Нетаниягу также дистанцировался от замечаний Амсалема, заявив, что это «только его мнение».

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