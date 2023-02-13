Депутаты продвигают законопроект по возвращению Дери в правительство

Накануне ​​министры выдвинули законопроект, направленный на то, чтобы позволить лидеру ШАС Арье Дери вернуться на министерский пост, игнорируя возражения, высказанные ​​ранее генеральным прокурором.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Законопроект внесет поправки в существующий Основной закон: правительство, включив пункт, помещающий назначения министров вне компетенции судебной системы, несмотря на предположения, что восстановление Дери в должности будет отклонено Высоким судом, если оно будет оспорено. Это происходит на фоне более широких усилий коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу по изменению отношений между правительством и судами, хотя критики говорят, что эти шаги существенно остановят беспрепятственную власть правительства.

В субботу офис генерального прокурора Гали Бахарав-Миара выступил против законопроекта, предсказывая, что в случае его принятия Верховный суд, скорее всего, отменит закон. Тем не менее члены кабинета министров в министерском комитете по законодательству проголосовали в воскресенье за ​​поддержку законопроекта правительством, что, вероятно, облегчит его прохождение через Кнессет.

Формулировка законопроекта предусматривает, что ни один суд не сможет осуществлять судебный надзор за назначением министров кабинета или отстранить их от должности. Единственным исключением может быть случай, когда лицо назначается министром, несмотря на отсутствие формальных квалификаций, требуемых законом.

Дери, который также является вице-премьер-министром, был назначен министром здравоохранения и внутренних дел, когда новое правительство Нетаниягу было приведено к присяге в конце прошлого года. Тем не менее, БАГАЦ постановил, что предоставление главе ШАС поста в кабинете министров было «чрезвычайно необоснованным» из-за его прошлых уголовных судимостей, в том числе одного в прошлом году за налоговые правонарушения, и потому, что в прошлом году он ложно убедил судью в том, что он уходит из политической жизни, чтобы заключить сделку о признании вины.

Нетаниягу, который подчинился решению суда и неохотно уволил Дери три недели назад, с тех пор пытается найти обходной путь, а Дери, ключевой союзник по коалиции, требует, чтобы премьер-министр нашел способ восстановить его на посту министра.

Законопроект знаменует собой вторую попытку коалиции вернуть Дери к власти после выборов 1 ноября 2022 года. Ранее он принял поправку, позволяющую лицам, отбывающим условные сроки за последние семь лет, занимать посты министров, как в случае с Дери. Хотя закон был принят и в конечном итоге поддержан БАГАЦ, этого было недостаточно, чтобы предотвратить дисквалификацию лидера ШАС с поста министра.

Ранее Курсор писал, что Мандельблит признает, что уход Дери из политики не был частью сделки о признании вины. Авихай Мандельблит прокомментировал ситуацию с Арье Дери.

Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после решения БАГАЦ.

Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Закон о возвращении Дери в правительство внесен в Кнессет. Документ призван восстановить председателя партии ШАС на его министерских должностях, с которых премьер Нетаниягу уволил его после того, как Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабмине.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.