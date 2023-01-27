Две компании выводят средства из Израиля в ответ на судебную реформу

Два израильских стартапа объявили, что они выведут свои средства из Израиля из-за судебной реформы, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Эйнат Гез, генеральный директор Papaya Global, объявила о выводе средств своей компании из Европы. Позже к компании-разработчику программного обеспечения для расчета заработной платы присоединился Disruptive Technologies Venture Capital.

«После заявлений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что он полон решимости провести реформы, которые нанесут ущерб демократии и экономике, мы в Papaya Global приняли деловое решение вывести все средства компании из Израиля. В намечающейся реформе нет уверенности в том, что мы сможем вести международную экономическую деятельность из Израиля. Это болезненный, но необходимый деловой шаг», — написал в Твиттере соучредитель Papaya Global и Генеральный директор Эйнат Гез.

Пока неясно, какие именно действия намерена предпринять компания.

Papaya Global позволяет компаниям начислять заработную плату всей своей глобальной рабочей силе на единой платформе. В августе Papaya Global второй год подряд вошла в список Forbes Cloud100.

По данным Forbes, среди 700 клиентов компании Microsoft, Toyota и General Dynamics. В 2021 году компания была оценена в 3,7 млрд долларов.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.