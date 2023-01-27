Эдельштейн выступил с заявлением по судебной реформе

Бывший спикер Кнессета и верный союзник Нетаниягу Юлий Эдельштейн до сих пор хранил молчание в отношении спорного предложения о реформе судебной системы.

Комментарии Эдельштейна, прозвучавшие на фоне интенсивной и растущей общественной реакции на планы правительства реформировать судебную систему, ознаменовали редкое признание со стороны союзника премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что законодатели будут готовы вести переговоры и вносить изменения в изложенное предложение по реформе. ранее в этом месяце министром юстиции Яривом Левиным.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Через неделю-две-три, после того как все еще раз докажут, что ни в чем не пойдут на компромисс, не отступят и не уступят ни сантиметра, после всего этого все успокоятся и начнут говорить», — сказал Эдельштейн в интервью новостям 12-го канала.

В то время как небольшая часть законодателей коалиции рассматривала возможность компромисса, часто в осторожных, анонимных комментариях в СМИ, большинство в значительной степени проигнорировало призывы оппозиции, президента Ицхака Герцога и других к переговорам по плану реформы.

Как представил Левин, предложения коалиции серьезно ограничат способность Высокого суда отменять законы и решения правительства с помощью «оговорки об отмене», позволяющей Кнессету переиздавать отмененные законы простым большинством в 61 голос; предоставить правительству полный контроль над подбором судей; запретить суду использовать критерий «разумности» для оценки законодательства и решений правительства; и разрешить министрам назначать своих собственных юрисконсультов вместо того, чтобы получать консультации от советников, работающих под эгидой Министерства юстиции.

Критики, устроившие серию массовых протестов, говорят, что изменения опустошат суды, оставят права меньшинств незащищенными и сосредоточат слишком много власти в руках правящей коалиции. Сторонники говорят, что нынешняя система дает невыборным судьям и адвокатам слишком много власти над выборными должностными лицами.

«Будут переговоры, будет широкое согласие, а не 61 или 64 члена Кнессета, поддерживающие то, что из этого выйдет», — сказал Эдельштейн телеканалу, который транслировал сокращенную версию полного интервью, которое должно выйти в эфир в пятницу.

На этой неделе 12-й канал сообщил, что Левин категорически против любого компромисса, хотя и притворился, что готов говорить, чтобы успокоить протесты и выиграть время для подготовки законопроекта. В то же время, как говорили, он, возможно, готов к небольшим изменениям.

Эдельштейн отказался прямо сказать, будет ли он по-прежнему голосовать за коалицию, если она не пойдет на существенные уступки.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.