Экс-генерал ЦАХАЛа присоединился к ультраправой партии Оцма Иегудит

Бригадного генерала (резерва) и экс-главу южного командования ЦАХАЛа Цви Фогеля поставят на десятое место списке Религиозного сионизма на выборах в Кнессет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Религиозный сионизм является слиянием партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира и партии «Еврейский дом» Бецалеля Смотрича.

Ранее Итамару Бен-Гвиру пришлось пройти в среднюю школу Белич в Рамат-Гане, потому что там собрались левые протестущие, выступающие против него и скандировавшие фразу «Хватит еврейского терроризма». Политик посетил это место в рамках предвыборной кампании и заявил, что «вопли левых нас не остановят«.

«Курсор» сообщал, что Айелет Шакед резко высказалась в отношении лидеров партий Ликуд и «Религиозный сионизм». По ее словам, Нетаниягу и Смотрич «капали ядом и лили яд в уши людям«. Похожее мнение в адрес Ликуд высказал Саар, по мнению которого партия «отравляет общественность» и стремится к «полной политизации» судебной системы.

Помимо этого, лидер оппозиции Нетаниягу заявил, что у Ганца нет шансов для формирования следующего правительства Израиля. По словам политика, его мнение подтверждают опросы.

Также упомянем, что по информации журналистов, партии харедим почти достигли соглашения о совместном участии в выборах. Так, источники из фракций «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» сообщили о прогрессе в достижении соглашения, которое посвящено главному препятствию на пути к совместному участию в предстоящих выборах.