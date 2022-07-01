Заболеваемость коронавирусом в Израиле продолжает расти

Сегодня, 1 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 33 525 тесов. Индекс заражаемости (число людей, которых может заразить один человек с COVID до того, как его изолировали)- 1,1. С начала пандемии было выявлено 4 344 355 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 80 568 человек.

В больницы госпитализировано 996 человек. Состояние 307 пациентов оценивается как тяжелое, 47 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 958 человек.

По данным Минздрава на 1 июля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 712 397 человек, вторую дозу — 6 145 211 человек, третью дозу — 4 501 251 человек, четвертую дозу — 828 887 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Генеральный директор министерства профессор Нахман Эш подтвердил, что Израиль столкнулся с новой волной вспышки коронавируса, которая, по его словам, была вызвана в основном подвариантом Omicron BA-5, который очень заразен, но вызывает относительно легкие симптомы у большинства пациентов.

Ранее Курсор писал, что комиссар Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Салман Зарка призвал израильтян носить маски из-за новой вспышки коронавируса. Шестая волна COVID-19 набирает обороты: число тяжелобольных растет ежедневно и, по словам Салмана Зарка, конца еще не видно.

Кроме этого, комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля. Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.