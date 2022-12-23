Фракция ультраортодоксов отказывается от соглашения с Ликудом

Фракция внутри ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора» потребовала возобновить переговоры с «Ликудом» нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что они не согласны с деталями, согласованными со второй фракцией партии Агудат Исраэль, после того, как они были обнародованы ранее днем.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нехасидская фракция Дегель а-Тора, возглавляемая № 2 в «Яадут а-Тора» Моше Гафни, имеет трех депутатов в нынешнем Кнессете, а хасидская Агудат Исраэль — четырех депутатов. Но поскольку лидер партии Агудат Исраэль Ицхак Гольднопф, как ожидается, станет министром жилищного строительства и, возможно, покинет Кнессет в соответствии с так называемым Норвежским законом, у Дегель а-Тора вскоре может быть четыре депутата, а это означает, что у новой коалиции, состоящей из 64 человек, не будет большинство в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, без него.

Трое нынешних депутатов Дегель а-Тора и еще один бывший депутат Ицхак Пиндрус, который вскоре может вернуться в Кнессет, если Гольдкнопф уйдет с поста депутата, написали письмо Нетаниягу, отметив, что, хотя фракция пыталась вести переговоры как единый блок с Агудат Исраэль, окончательное соглашение не включает вопросы, по которым они все еще ведут переговоры.

«Мы «обнаружили» приложения к подписанному соглашению, в том числе то, против чего мы выступали в ходе переговоров, даже роли и состав органов, в которых до сегодняшнего дня мы избегали принимать участие по указанию наших раввинов», — говорится в письме.

Фракция выразила несогласие с соглашением о предоставлении Гольдкнопфу места в ключевом кабинете безопасности, принимающем решения, что поставило бы партию в положение потенциальной отправки людей на войну. Партия десятилетиями избегала занимать министерские посты, чтобы не нести ответственности за действия светского руководства страны.

Дегель а-Тора также заявил, что сделка не в полной мере касается обязательного освобождения от военной службы для студентов ешив, жилищного кризиса в стране и политики кошерных телефонов — телефонов, используемых харедим, которые лишены интернета, радио, обмена сообщениями и видео. Дегель а-Тора также потребовала гарантий по заработной плате учителей и персонала детских садов.

«Агудат Исраэль» и «Дегель а-Тора» работают в совместном списке с 1992 года, за исключением периода в 2004–2006 годах, когда они разделились из-за разногласий по поводу сотрудничества с коалицией, воссоединившись перед последующими выборами.

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