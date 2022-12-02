Ганц: Иран продолжает попытки закрепиться в Сирии

Уходящий министр обороны Бени Ганц заявил, что Иран за пять лет осуществил более 16 атак на гражданские объекты в Красном море и Персидском заливе.

Министр обороны Бени Ганц провел брифинг с атташе по безопасности из 30 стран, в котором приняли участие глава отдела политики безопасности Министерства обороны бригадный генерал Дрор Шалом, а также директор стратегического отдела Армии обороны по Ирану и глава Управления стратегии, бригадный генерал Орен Сетер.

Об этом сообщает INN.

В ходе встречи министр обороны провел стратегический обзор и поблагодарил их за беспрецедентное в последние годы укрепление оборонного и промышленного сотрудничества.

Ганц, говоря об угрозе со стороны Ирана, он сказал: «Иран расширяет свои агрессивные действия во многих странах мира — и не только на Ближнем Востоке. За последние пять лет Иран атаковал более 16 гражданских объектов в Красном море и на Персидский залив Буквально в прошлом месяце мы видели нападение на корабль, недалеко от Омана, с помощью беспилотника типа Shahed 136, запущенного из Чах-Бахара. Это не первый случай, когда это место используется для запуска дронов по гражданским объектам. Иран ущемляет свободу судоходства и ставит под угрозу стабильность в этом регионе. Иран также продолжает попытки закрепиться в Сирии и, в частности, на Голанских высотах, и Израиль не позволит разместить иранские базы в пределах своих границ. Иран заинтересован в нестабильности, и его режим знает, что чем менее стабилен регион, тем легче ему будет повысить внутреннюю стабильность».

«В то же время Иран увеличивает свои мощности по обогащению и добивается прогресса в ядерном проекте. Мы находимся в ситуации, когда у Ирана достаточно материала с уровнем обогащения 60%, чтобы достичь уровня обогащения 90%, и достаточно материала для бомба примерно через две недели», — отметил он.

«Перед лицом иранской агрессии мы должны продолжать укреплять региональное сотрудничество в рамках CENTCOM, в частности совместные учения, сотрудничество в разведке, «демонстрации силы», а также применение силы и твердости против иранских целей. в ответ на иранские акты неповиновения и агрессии. Я повторяю, что Иран представляет собой прежде всего угрозу миру и региону, а не только вызов Израилю», — сказал министр.

По словам Ганца, с момента заключения Авраамовых соглашений и вступления Израиля в CENTCOM в регионе состоялось более 200 партнерских встреч. Кроме этого, за последние два года между Израилем и другими странами было подписано около 140 соглашений о безопасности, включая новаторские меморандумы о взаимопонимании.

Ранее Курсор писал, что чиновники НАТО предупредили о новой угрозе со стороны Ирана. Официальные лица НАТО предупреждают, что Иран начинает представлять угрозу не только для Ближнего Востока, но и для Европы.

Курсор сообщал, что Израиль и США проведут учения, имитирующие удар по ядерным объектам Ирана. Учения, одни из крупнейших за последние годы, включали в себя полеты на большие расстояния, подобные тем, которые израильским пилотам, возможно, придется совершить, чтобы добраться до Ирана.

Кроме этого, Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне. В последние годы Иран усилил угрозы Израилю с помощью БПЛА и тесно сотрудничает с ХАМАС и «Хизбаллой», пытаясь извлечь уроки из прошлых конфликтов.

Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР.

Также Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Дауд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Напомним, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу.