Ганц пообещал усилить антитеррористические операции после теракта в долине реки Иордан

После обстрела автобуса палестинскими боевиками министр обороны Израиля Бени Ганц пообещал усилить израильскую активность в Иудее и Самарии.

По словам министра, Израиль продолжит осуществлять операции против терроризма.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Силы безопасности немедленно начали преследование подозреваемых и в ходе быстрой и профессиональной операции взяли в свои руки подозреваемых в нападении. Мы продолжим наращивать наши целенаправленные операции против терроризма в районе Иудеи и Самарии», – написал Ганц.

Отметим, что сегодня, 4 сентября, в долине реки Иордан на 90-м шоссе террористы обстреляли маршрутный автобус, где были солдаты. Фото и видео с места происшествия доступны в нашем материале.

Один из солдат серьезно пострадал, а еще пятеро и водитель автобуса получили легкие ранения. Поблизости оперативно задержали двоих палестинских боевиков, которые случайно подожгли собственное авто. Также со временем палестинские СМИ назвали имя этих террористов и опубликовали их фото.

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