Ганц пообещал усилить антитеррористические операции после теракта в долине реки Иордан

По словам министра, Израиль продолжит осуществлять операции против терроризма.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Силы безопасности немедленно начали преследование подозреваемых и в ходе быстрой и профессиональной операции взяли в свои руки подозреваемых в нападении. Мы продолжим наращивать наши целенаправленные операции против терроризма в районе Иудеи и Самарии», – написал Ганц.
Отметим, что сегодня, 4 сентября, в долине реки Иордан на 90-м шоссе террористы обстреляли маршрутный автобус, где были солдаты. Фото и видео с места происшествия доступны в нашем материале.
Один из солдат серьезно пострадал, а еще пятеро и водитель автобуса получили легкие ранения. Поблизости оперативно задержали двоих палестинских боевиков, которые случайно подожгли собственное авто. Также со временем палестинские СМИ назвали имя этих террористов и опубликовали их фото.
Ранее мы рассказывали, что в Беэр-Шеве дважды за день напали на работников больницы «Сорока».
Также «Курсор» сообщал, что в Газе ХАМАС казнил пятерых людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
Помимо этого, в Кирьят-Оно отец школьницы подрался со старшеклассниками, которые обижали его дочь.