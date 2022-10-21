Герцог обратился к лидерам партий

Президент призывает политиков прекратить подстрекательство, напоминая им, что «нам всем также нужно будет продолжать жить здесь вместе».

Президент Ицхак Герцог написал письмо председателям партий, в котором призвал их избегать подстрекательства в преддверии выборов 1 ноября и признать результаты, какими бы они ни были, сообщает The Times of Israel.

Отметив «заметный рост физического и словесного насилия на улицах и в социальных сетях», Герцог призвал политических лидеров «подавать личный пример» и воздерживаться от использования подстрекательских выражений во время своих кампаний.

«Я умоляю вас решительно осудить и запретить все подстрекательства и насилие, если они возникают, особенно если они исходят из рядов ваших сторонников. Давайте ни на мгновение не будем забывать, что то, что нас объединяет, больше, чем то, что нас разделяет, и что на следующий день после выборов нам всем также нужно будет продолжать жить здесь вместе», — написал Герцог.

В июне 2021 года, за месяц до приведения к присяге нынешнего коалиционного правительства, тогдашний глава ШАБАК Надав Аргаман выступил с редким предупреждением о том, что растущее подстрекательство и ненавистнические высказывания в соцсетях могут спровоцировать политическое насилие. В последние годы политические деятели со всего политического спектра все чаще подвергались угрозам расправы, обвиняя друг друга в использовании подстрекательских выражений.

Бывшим премьер-министрам Нафтали Беннету и Биньямину Нетаниягу, а также нынешнему премьер-министру Яиру Лапиду в прошлом году угрожали расправой. Между тем, были случаи, когда политические активисты подвергались как физическому, так и словесному нападению на улице.

Герцог призвал председателей партий обеспечить доверие своих сторонников к демократическому процессу и уважать результаты выборов, «какими бы они ни были», и призвал всех граждан принять участие в голосовании.

Менее чем за две недели израильтяне отправляются на избирательные участки в пятый раз с 2019 года.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.