ПА прекращает координацию безопасности с Израилем из-за рейда в Дженине

Палестинская администрация объявила накануне, что решила прекратить координацию действий по обеспечению безопасности с Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Объявление было сделано после экстренного совещания палестинского руководства для обсуждения последствий израильской военной операции в лагере беженцев Дженин, в ходе которой девять палестинцев были убиты и 20 ранены, в том числе четверо находятся в критическом состоянии.

В 2020 году ПА приняла аналогичное решение, но через пять месяцев отказалась от него. В последние годы ряд палестинских учреждений, принадлежащих ООП и правящей группировке ФАТХ, рекомендовали Палестинской администрации прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем.

«Координация безопасности с израильским оккупационным правительством на данный момент больше не существует», — заявил пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудайне, обвинив Израиль в совершении «бойни» против палестинцев. Он сказал, что с начала января израильские силы безопасности убили более 30 палестинцев.

Абу Рудайнех приветствовал сотрудников палестинских сил безопасности за их «почетную позицию в защите палестинского национального предприятия и интересов палестинцев». Он похвалил палестинцев, участвующих в «народном сопротивлении» Израилю и «терроризму поселенцев».

«Палестинское руководство также решило обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой предоставить палестинцам международную защиту», — сказал Абу Рудайне.

По его словам, палестинское руководство решило обратиться в МУС с просьбой добавить «досье о резне, совершенной Израилем в Дженине, к предыдущим делам, которые были переданы в суд». Абу Рудайнех добавил, что палестинское руководство решило продолжить свои усилия по получению членства в международных агентствах и организациях.

Он сказал, что президент ПА Махмуд Аббас призвал все палестинские фракции встретиться, чтобы достичь соглашения о «всеобъемлющем национальном видении и единстве для противостояния израильской агрессии».

Ранее Аббас объявил трехдневный траур в связи с убийством девяти палестинцев во время израильской военной операции в лагере беженцев Дженине.

В некоторых частях Иудеи и Самарии, сектора Газа палестинцы вышли на улицы в знак протеста против израильской «резни», поскольку в нескольких городах наблюдалась всеобщая забастовка. Тем временем несколько палестинских террористических группировок угрожали отомстить за смерть палестинцев в лагере.

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.