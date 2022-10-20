Поставки оружия в Украину: Посол Украины рассказал, что может повлиять на позицию Израиля

На сегодняшний день Израиль заявил, что готов помогать Украине, но без предоставления оружия.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, ситуация может измениться после того, как в Израиле будет сформировано новое правительство. Но даже тогда это не будет означать готовность оказывать немедленную помощь украинскому государству.

Об этом дипломат сказал в эфире украинского телемарафона, сообщает сайт Крым.Реалии.

«В Израиле – коалиционное правительство. Сейчас у них предвыборная борьба, выборы пройдут через 10 дней. Большинство населения Израиля нас поддерживает, но это, к сожалению, прямо не влияет на действия политиков. Потому позиции министров меняются», — отметил посол.

По мнению Корнийчука, все переоценивают важность израильской военной поддержки. Он добавил, что Израиль — это маленькая страна, размером с Киевскую область. Он добавил, что производственные мощности Израиля не рассчитаны на большие объемы экспорта. Дипломат заявил, что на сегодняшний день лишь очень небольшое количество стран мира получают оружие, произведенное в Израиле. Именно поэтому не нужно «ожидать, что изменение позиции Израиля приведет к немедленной помощи нашей стране не стоит. Их рынок весь очень сильно переоценен нами».

Однако дипломат все-таки надеется, что после выборов новое правительство Израиля будет оказывать больше помощи Украине и предоставит стране те системы, в которых сейчас очень нуждается Украины.

Он добавил, что он не может заявить, что Израиль бездействует, если говорить о сотрудничестве в сфере безопасности, но «вопрос военно-технического сотрудничества наиболее чувствительный». Посол считает, что именно этот вопрос будет поднят уже после выборов, когда будет сформировано новое правительство.

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