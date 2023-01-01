Израильтянам рассказали, на сколько вырастут пособия по инвалидности

Национальное страхование сообщило, что пособия по инвалидности увеличатся в этом месяце на 9,82% с 3700 шекелей до 4063 шекелей. Пенсия по старости увеличится на 5,3%.

Новые суммы будут зачисляться непосредственно на банковские счета бенефициаров.

Напомним, что Израиль разделил с Испанией 4-е место в топ-34 стран с наилучшими экономическими показателями в 2022 году.

Рейтинг был основан на росте ВВП, годовой инфляции, широте инфляции, ценах на акции и государственном долге.

По оценкам министерства финансов Израиля, экономика Израиля выросла на 6,3% в 2022 году. Назвав экономическое здоровье Израиля одним из «приятных сюрпризов», обнаруженных в ходе анализа на конец года, The Economist также отметил, что Германия, «несмотря на политическую стабильность», отстала и заняла 30-е место. Первые три страны в списке: Греция, Португалия и Ирландия. Латвия и Эстония заняли два нижних места, а США заняли 20-е место. Отчасти причина неожиданного рейтинга в этом году может заключаться в том, что Израиль, в отличие от Германии, Латвии и других европейских стран, не зависит от российского газа и нефти.

Ранее Курсор писал об атаке на кошелек израильтян: что подорожает в этом году.

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Курсор сообщал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.