Израильтяне вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы

Сегодня в Израиле проходят массовые протесты из-за продвигаемой правительством реформы судебной системы.

Сегодня, 13 февраля, в Израиле начались массовые акции протестов. Сотни израильтян вышли на улицу, протестуя против судебной реформы.

Множество демонстрантов собрались возле здания Кнессета, где сейчас депутаты проводят заседания, на котором обсуждается судебная реформа.

Также в Иерусалиме проходит «Женский марш» в знак протеста против судебной реформы. Участники акции выдвинулись от здания БАГАЦ в сторону Кнессета.

СМИ пишут, что члены коалиции рассматривают возможность замедления темпов своих судебных реформ после вчерашнего выступления президента Ицхака Герцога. Якобы правительство вынесет на первое чтение все реформы одну за другой, что даст время для обсуждения каждой части в отдельности до их вынесения на второе и третье чтения.

«Курсор» писал ранее, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.

Массовые протесты в Израиле: сотни предприятий бастуют. Сегодня в Израиле сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты против планов правительства по реформированию судебной системы.

Кроме этого, демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион. Образовалась огромная пробка.

Еще мы писали, что 56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Напомним, что более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.