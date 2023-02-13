Массовые протесты в Израиле: сотни предприятий бастуют

Сегодня в Израиле сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты против планов правительства по реформированию судебной системы.

Сотни предприятий бастуют, приостанавливая всю деятельность, чтобы дать возможность своим сотрудникам присоединиться к протестам против предложенной правительством Биньямина Нетаниягу судебной реформы.

Об этом сообщает INN.

Это не общеотраслевая забастовка, а сотни владельцев бизнеса либо разрешают своим сотрудникам использовать оплачиваемые дни отпуска для участия в сегодняшней акции протеста, либо предоставляют дополнительный день отпуска с той же целью.

Кроме этого, демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион.

Согласно сообщению Решет Бет, члены коалиции рассматривают возможность замедления темпов своих судебных реформ после вчерашнего выступления президента Ицхака Герцога. Якобы правительство вынесет на первое чтение все реформы одну за другой, что даст время для обсуждения каждой части в отдельности до их вынесения на второе и третье чтения.

Ранее Курсор писал, что Курсор также сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Наша редакция писала, что семь израильских лауреатов Нобелевской премии высказались по поводу судебной реформы. Ученые написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.