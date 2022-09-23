Кахана: Шакед — «последовательница Нетаниягу»

Депутат Кнессета Матан Кахана («Лагерь государственников»), ранее занимавшая пост министра по делам религий, ответил на извинения министра внутренних дел Айелет Шакед перед своими избирателями за приход в правительство.

Кахана подчеркнул, что бывший премьер-министр Нафтали Беннет, который не будет баллотироваться на следующих выборах, «очень-очень не хотел, чтобы депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу вернулся к власти, и Нафтали с самого начала знал, что в конце концов Айелет со своим настроением поставит Нетаниягу у власти, если это будет в ее силах».

В интервью N12 Кахана также сказал, что до того, как Беннет решил выбыть из гонки, ему было ясно, что он и Кахана не будут идти вместе с Шакед.

«До того, как Нафтали решил уйти, и когда мы говорили между собой о баллотировании и сказали: «Давайте готовиться к выборам», нам было ясно, что мы не можем баллотироваться с Айелет. Было ясно, что Нафтали и я будем на стороне, которая не хочет Нетаньяху, и было ясно, что Айелет там нет, Айелет вообще видит свое будущее в «Ликуде», она «бибистка», — вспоминает Кахана в интервью 12-му каналу.

«Бибисты», взятые из прозвища Нетаньяху «Биби», — это термин, используемый в основном левыми для обозначения тех, кто твердо поддерживает возвращение Нетаниягу к власти.

«После того, как Нафтали уже сказал, что уходит, и мы обсудили, как бежать, я сказал Айелет: «Слушай, ты хочешь пойти с Нетаниягу. Давайте расстанемся друзьями, пойдем с Нетаниягу». Она понимала, что очень большая часть классического религиозного сионизма идентифицируется с моими позициями, и она понимала, что хочет видеть меня рядом. Я, очевидно, знал, что моим первым предпочтением — и она знала это все время — было национальное единство, и если не было выбора, я бы попробовал с Айелет», — добавил политик.

По словам Каханы, «теперь вышла настоящая Айелет, та, которая хочет, чтобы Нетаниягу стал премьер-министром. Айелет, которая хочет узкого правого правительства, и есть настоящая Айелет. …Айелет весь год была правой, и здесь я согласна с тем, что она говорит: Айелет была правой, и Айелет остается правой, как я была правой и остаюсь правой. Я, в отличие от нее, не извиняюсь — я думаю, что это правительство было критическим и необходимым для Государства Израиль».

Айелет Шакед подтвердила заявления Каханы, сказав: «Матан Кахана правильно понял. Я правая и работаю на благо правого правительства, в то время как он пытается ввести в заблуждение религиозную сионистскую общественность и обелить министра обороны Бени Ганца и бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Но это ему не поможет, правая общественность не может голосовать за Ганца и Айзенкота».

Ранее Курсор писал, что согласно опросу, блок Нетаниягу укрепляется. Опрос Channel 12 News показывает, что «Ликуд» получит до 34 мест, а РААМ — крупнейшая арабская партия.

Курсор писал, что партия ШАС убеждена, что на следующих выборах правые получат 61 место. Депутат Кнессета Йоав Бен-Цур уверен, что раскол между левыми и арабами поможет правым сформировать правительство без помощи Ганца.

Кроме этого, Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль». Руководитель министерства транспорта Израиля Мейрав Михаэли резко раскритиковала депутата Кнессета и главу партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Наша редакция писала, что Нетаниягу впервые примет участие в предвыборном митинге в Бней-Браке, к чему уже готовятся службы безопасности.

Также Курсор сообщал, что Шакед попросила прощения у своих сторонников накануне Рош ха-Шана.

Напомним, что Смотрич и Бен-Гвир призвали Шакед сойти с дистанции.