Коалиция может отсрочить голосование по судебной реформе, чтобы изучить предложение Герцога

Серьезный призыв президента Ицхака Герцога к обсуждению и компромиссу спорных планов коалиции по радикальному пересмотру судебной системы был встречен поддержкой со стороны оппозиции, национальных деятелей и посла США.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Коалиция, возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заявила, что не будет откладывать голосование комитета в понедельник по выдвижению некоторых законопроектов, составляющих план правительства, но подождет неделю, прежде чем вынести их на первое голосование на пленуме.

Это сигнализировало о том, что это делается для того, чтобы, возможно, позволить провести переговоры с противниками судебной перестановки, которая повлечет за собой радикальные изменения в правовой и судебной системах, почти полностью лишит БАГАЦ права судебного надзора и даст правительству автоматическое большинство при принятии решений. комиссия по отбору судей.

Предложения вызвали резкую оппозицию со стороны многих кругов израильского общества и привели к массовым еженедельным демонстрациям в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, а также к скоординированным забастовкам, в том числе запланированной на понедельник .

После того, как президент представил план реформы судебной системы из пяти пунктов в качестве общей основы для компромиссного соглашения, новости 12-го канала процитировали «очень высокопоставленный источник в коалиции», который заявил: «Если главы оппозиции и председатель Верховного суда объявят о своем согласии проводить дискуссии, основанные на принципах президента, то они найдут партнеров в правительстве с открытым сердцем и готовностью».

Источник сообщил, что правительство подождет неделю, прежде чем вынести предложенные законопроекты на голосование на пленуме в первом чтении.

Министр юстиции Ярив Левин, который возглавляет усилия по радикальному ограничению полномочий суда, сказал, что некоторые элементы предложения президента «положительны», а другие «увековечивают существующую ошибочную ситуацию». Левин утверждал, что было достаточно времени для проведения обсуждений, прежде чем законопроекты будут вынесены на рассмотрение во втором и третьем чтении на пленуме.

Лидер оппозиции Яир Лапид после выступления президента назвал предложение Герцога «правильным». По его словам, пока коалиция не примет его, «борьба не прекратится, протест не прекратится».

Лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц, также находящийся в оппозиции, предложил поддержку «президенту и его важным комментариям». Он сказал, что он и его партия готовы «к переговорам по достижению соглашения о настоящей реформе, которая сохранит систему правосудия «аполитичной и независимой».

Его заместитель в партии, бывший министр юстиции Гидеон Саар, назвал предложение президента «справедливой основой для переговоров», добавив при этом, что «условием честного и реального обсуждения является немедленная остановка принятия закона».

Лидеры протеста также приветствовали предложения Герцога и высоко оценили «речь президента, которая исходила из глубины его сердца, поскольку он понимает всю глубину кризиса, который принесет диктатура». Они пообещали продолжать принимать меры до тех пор, пока правительство «не объявит, что полностью устраняет угрозу уничтожения сионизма и демократии».

Главы ведущих израильских банков, включая Hapoalim Bank, Bank Leumi, Discount Bank и Mizrahi-Tefahot, выступили с совместным заявлением в поддержку призыва президента к судебным изменениям «путем обсуждения и широкого национального согласия, которые сохранят единство и обеспечат еврейский и демократический Израиль и процветающая экономика».

Председатель федерации труда «Гистадрут» Арнон Бар-Давид призвал «всех граждан Израиля объединиться вокруг слов президента.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил в своем заявлении: «Израиль находится на деликатном и опасном перепутье. Мы должны предпочесть разговор войне, компромисс вместо «победы» друг над другом. Президент Герцог не оставляет камня на камне в стремлении достичь внутреннего примирения».

Ранее Курсор писал, что депутаты-харедим высказались о «компромиссе» Герцога по судебной реформе. Накануне президент страны выступил с обращением относительно законодательных инициатив по изменению правового законодательства.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне». Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Наша редакция писала, что семь израильских лауреатов Нобелевской премии высказались по поводу судебной реформы. Ученые написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Напомним, что более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.