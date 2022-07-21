Коронавирус в Израиле: заболеваемость пока не снижается

За минувшие сутки в Израиле выявлено 6 194 новых случая коронавируса.

Сегодня, 21 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 25 336 тестов. Индекс заражаемости (число людей, которых может заразить один человек с COVID до того, как его изолировали) — 0,84. С начала пандемии было выявлено 4 535 775 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 67 551 человек.

В больницы госпитализировано свыше тысячи человек. Состояние 388 пациентов оценивается как тяжелое, 86 пациента подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 11 208 человек.

Пациенты в тяжелом состоянии по возрастным группам на каждые 100 000:

• В возрасте 60 лет и младше:

Не привиты – 0.2

Привиты, но прививки не действительны – 0.7

Привиты – 0.2

• От 60 лет и старше:

Не привитые – 67.9

Привиты, но прививки не действительны – 20,1

Привиты – 17

По данным Минздрава на 21 июля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 713 957 человек, вторую дозу — 6 148 012 человек, третью дозу — 4 505 324 человек, четвертую дозу — 837 245 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Курсор писал, что Салман Зарка рассказал, вернут ли в Израиле масочный режим. Несмотря на обнаружение нового подварианта COVID -19 BA2.75 в Израиле на этой неделе, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка предположил, что нынешняя волна коронавируса скоро пойдет на убыль.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».

Также Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19.

Напомним о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.