Лидеры оппозиции выступят с совместным заявлением в Кнессете

Главы оппозиционных партий в понедельник, 13 февраля, выступят с совместным заявлением в Кнессете после начала голосования по судебной реформе.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что с заявлением, запланированным на 13:30, выступят лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид, глава «Ха-Махане ха-Мамлахти» Бени Ганц, председатель «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман и глава»Аводы» Мейрав Михаэли.

Как сообщал Курсор, программа по реформированию судебной системы нанесет ущерб мировому академическому и научному авторитету Израиля.

Об этом в письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов заявили семь израильских лауреатов Нобелевской премии.

«Мы, израильские лауреаты Нобелевской премии, которые работают, живут и ведут активную деятельность в стране или занимались научной работой в Израиле и связали свои судьбы и судьбы своих семей с государством Израиль, выражаем вам нашу глубокую озабоченность по поводу предлагаемых изменений в судебной системе», – написали они.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.