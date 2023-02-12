Лидеры оппозиции выступят с совместным заявлением в Кнессете

Главы оппозиционных партий в понедельник, 13 февраля, выступят с совместным заявлением в Кнессете после начала голосования по судебной реформе.
Об этом информирует Kanal7.
Отмечается, что с заявлением, запланированным на 13:30, выступят лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид, глава «Ха-Махане ха-Мамлахти» Бени Ганц, председатель «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман и глава»Аводы» Мейрав Михаэли.
Об этом в письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов заявили семь израильских лауреатов Нобелевской премии.
«Мы, израильские лауреаты Нобелевской премии, которые работают, живут и ведут активную деятельность в стране или занимались научной работой в Израиле и связали свои судьбы и судьбы своих семей с государством Израиль, выражаем вам нашу глубокую озабоченность по поводу предлагаемых изменений в судебной системе», – написали они.