Лидеры оппозиции выступят с совместным заявлением в Кнессете

18:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
кнессет фото
Фото: depositphotos.com

Политики сделают заявление относительно предлагаемой правительством судебной реформы.

Главы оппозиционных партий в понедельник, 13 февраля, выступят с совместным заявлением в Кнессете после начала голосования по судебной реформе.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что с заявлением, запланированным на 13:30, выступят лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид, глава «Ха-Махане ха-Мамлахти» Бени Ганц, председатель «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман и глава»Аводы» Мейрав Михаэли.

Об этом в письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов заявили семь израильских лауреатов Нобелевской премии.

«Мы, израильские лауреаты Нобелевской премии, которые работают, живут и ведут активную деятельность в стране или занимались научной работой в Израиле и связали свои судьбы и судьбы своих семей с государством Израиль, выражаем вам нашу глубокую озабоченность по поводу предлагаемых изменений в судебной системе», – написали они.

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