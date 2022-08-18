Ликуд обратился к Нетаниягу: Зарезервируйте места в списке для женщин

В письме, подписанном мэрами и лидерами партийных отделений, содержится требование, чтобы председатель «Ликуда» зарезервировал места для женщин, которые проиграли на праймериз.

Десятки глав отделений и мэров обратились к председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу с письмом, требуя, чтобы он зарезервировал места в партийном списке для женщин, проигравших на праймериз.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно сообщению Channel 12 News, цель письма — обеспечить места для Кети Шитрит, Керен Барак, Орли Леви-Абекасис и Оснат Марк. Среди тех, кто подписал письмо, были мэры Лода и Ашкелона, а также глава регионального совета Самарии.

Гендерный разрыв в партийном списке на данный момент крайне неравномерен: только две женщины, Мири Регев и Галит Дистель Атбарян, занимают первые 20 мест, а еще четыре — на более низких, но реалистичных местах.

Всего из 35 реальных мест в списке женщины занимают только шесть, менее 20%. Таким образом, даже если бы место было зарезервировано для Идит Сильман, которой было обещано место за участие в свержении предыдущего правительства, ситуация все равно не сильно улучшится.

Партия «Еш Атид» объявила, что намерена поставить не менее четырех женщин на каждые десять мест, а у Аводы будет полное гендерное равенство.

В письме содержится требование, чтобы Нетаниягу уступил как минимум два зарезервированных места женщинам.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

наша редакция информировала, что Биньямин Нетаниягу мог уйти в отставку в 2006 году. Выдержка из грядущей автобиографии Биньямина Нетаниягу показывает, что бывшего премьер-министра уговорила остаться в политике его жена, Сара Нетаниягу.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.