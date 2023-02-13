Массовые протесты против судебной реформы: тысячи людей выходят на улицу

Тысячи людей по всей стране участвуют в акциях протеста. Полиция перекрывает дороги вокруг Кнессета.

Массовые митинги начались в понедельник утром по всей стране, когда тысячи людей направились в Иерусалим на фоне запланированной крупномасштабной забастовки в знак протеста против планов правительства Биньямина Нетаниягу провести масштабные изменения в судебной системе.

Тысячи человек прошли маршем в Тель-Авивенеся израильские флаги и плакаты с надписями «Мы хотим демократии» и «Без демократии нет образования», также протестующие заблокировали главный вход в аэропорт Бен-Гурион по трассе 1. Полиция перекрыла несколько дорог на севере Тель-Авива, поскольку протестующие начали маршировать по улицам.

На другом митинге в Тель-Авиве около 20 демонстрантов из группы под названием «Остановить переворот» заблокировали вход в дом Ицхака Вассерлауфа из «Оцма Иегудит», занимающего посты министра развития периферии, Негева и министра Галилеи. В заявлении группы говорится, что правительство «объявило войну самому существованию Израиля как демократического государства» и пообещало предпринять все мирные шаги, чтобы остановить запланированную судебную перестройку.

«Переворот угрожает жизни всех граждан страны, и поэтому борьбу с ним мы видим как гражданский и моральный долг. Граждане Государства Израиль не хотят жить в условиях диктатуры, и мы не позволим небольшой группе экстремистов заставить нас к этому», — заявили они.

В ответ на протест возле своего дома Вассерлауф написал в Твиттере: «Демонстрации и попытки запугать меня только приободрили меня. Мы пришли проводить реформы и продолжим это делать».

Тем временем тысячи людей направляются в Иерусалим, многие из них несут израильские флаги. Израильские железные дороги добавили несколько поездов в Иерусалим, чтобы удовлетворить спрос.

Пробки растут. Ситуация усугубляется из-за того, что Министерство транспорта не давало указание автобусным компаниям увеличить количество рейсов в столицу, несмотря на ожидаемый наплыв протестующих, хотя организаторы протеста наняли собственные автобусы.

Ожидается, что десятки тысяч протестующих соберутся в Иерусалиме в полдень, когда коалиция должна начать выдвигать законопроекты по частям капитального ремонта.

Полиция заявила, что в понедельник утром в преддверии акции протеста они закроют главные улицы вокруг Кнессета для движения транспорта и ожидают значительных перебоев с движением транспорта в столице.

Сотни технологических стартапов, юридических фирм и других компаний частного сектора позволяют своим сотрудникам присоединиться к общенациональной забастовке против планов пересмотра судебной системы, целью которых является резкое ослабление Верховного суда и обеспечение политического контроля над назначениями судей, среди прочих мер.

Кроме того, ожидается, что к забастовке присоединятся тысячи врачей и специалистов в области психического здоровья. Федерация труда Гистадрут, представляющая профсоюзы государственного сектора, не планировала присоединяться к протесту.

Протесты в Иерусалиме и одновременные протесты в других городах совпадут с первыми ожидаемыми раундами голосования комитетов. Коалиция заявила поздно вечером в воскресенье, что не будет откладывать голосование комитета в понедельник по продвижению некоторых законопроектов, составляющих план правительства, но подождет неделю, прежде чем вынести их на первое голосование на пленуме, вместо того, чтобы сделать это немедленно.

Ранее Курсор писал, что израильтяне вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы. Сегодня в Израиле проходят массовые протесты из-за продвигаемой правительством реформы судебной системы.

Курсор сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.

Массовые протесты в Израиле: сотни предприятий бастуют. Сегодня в Израиле сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты против планов правительства по реформированию судебной системы.

Кроме этого, демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион. Образовалась огромная пробка.

Еще мы писали, что 56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Напомним, что более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.