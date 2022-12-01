Министр образования призывает к экстренной конференции из-за Ави Маоза

В ней примут участие родительские организации, администраторы, учителя и организации гражданского общества.

Министр образования Ифат Шаша-Битон организует экстренную конференцию, которая состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В ней примут участие родительские организации, администраторы, учителя и организации гражданского общества. Это связано с намерением передать подразделение внешним программам и развитию партнерских отношений в Министерстве образования председателю Ноаму Ави Маозу.

Согласно коалиционному соглашению, подписанному между Ноамом и Ликудом, подразделение будет передано из Министерства образования в канцелярию премьер-министра в отношении его бюджета и кадровых стандартов. Ожидается, что Маоз станет заместителем министра в аппарате премьер-министра и получит дополнительные полномочия.

Это решение возмутило ряд деятелей и политиков. В частности, министр финансов Авигдор Либерман негативно высказался о назначении Ави Маоза на должность замминистра и куратора бюро «Натив». Он считает, что Маоз закроет путь в Израиль для репатриантов из стран бывшего Советского Союза.

Также соглашением Нетаниягу с партией Ноам возмутились ЛГБТК+ организации. Например, в Aguda, Ассоциации за равенство ЛГБТ в Израиле, предупредили, что «передача полномочий Ави Маозу должна обеспокоить каждого родителя в Израиле».

Ее представители заявили, что Маоз хочет причинить вред этой молодежи ЛГБТК+ и узаконить насилие в отношении их. Сам глава партии «Ноам» заявил, что подписанные с «Ликудом» коалиционные соглашения не касаются проведения парадов гордости или их запрета.

Депутат от партии «Еш Атид» Лахав Хатрезно назвал Маоза «самым расистским, гомофобным, ненавидящим Израиль политиком», который, по его словам, собирается преследовать евреев. Также о назначении Маоза высказался уходящий премьер-министр Яир Лапид, который назвал это «ни чем иным, как безумием«.