Mizrahi Tefahot Bank озвучил свою прибыль во втором квартале

Mizrahi Tefahot, третий по величине банк Израиля, сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли во втором квартале, сославшись на 25% рост доходов от финансирования на фоне более высокой инфляции и начала цикла процентных ставок Банка Израиля.

В период с апреля по июнь банк заявил, что заработал 1,05 млрд шекелей (325 млн долларов) по сравнению с 988 млн шекелей годом ранее и выше прогноза в 911 миллионов, согласно опросу аналитиков Reuters.

Его чистая прибыль была снижена из-за резерва на кредитные убытки в размере 107 млн шекелей за квартал после получения дохода от резерва в размере 240 млн годом ранее. Чтобы защититься от дефолтов, израильские банки создали большие резервы на возможные потери по кредитам во время пандемии COVID, но в прошлом году начали их раскручивать.

Mizrahi заявила, что будет выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 316 млн шекелей или 30% чистой прибыли. В первом квартале он решил не распределять дивиденды, заявив, что стремится сохранить достаточный капитал, чтобы удовлетворить растущий спрос на кредит. Он отметил, что его кредитный портфель вырос во втором квартале, зафиксировав двузначный рост бизнеса.

«Несмотря на глобальный экономический спад, израильская экономика продолжала оставаться сильной, с высоким спросом на кредит во всех операционных сегментах», — сказал генеральный директор Моше Лари.

Инфляция резко выросла в первой половине 2022 года и достигла 14-летнего максимума в 4,4%. Банк Израиля в апреле начал повышать базовую процентную ставку, доведя ее до 1,25% в июле с 0,1% в апреле. Ожидается, что центральный банк продолжит повышение ставок в этом году. В результате более высокой инфляции и ставок чистый финансовый доход вырос с 2,1 млрд до 2,63 млрд шекелей.

Ранее Курсор писал, что Bank Hapoalim возобновляет выплату дивидендов. Банк сообщил о прибыли в размере 3 млрд шекелей в первой половине этого года. Он не выплачивал дивиденды в течение двух кварталов.

Курсор писал, что шекель продолжает свой рост по отношению к доллару. Шекель продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля.

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