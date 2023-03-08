Скандал вокруг резервистов: Нетаниягу обратился к депутатам Ликуда

По словам премьер-министра, «наша цель — попытаться успокоить напряженность, а не разжигать ее, и это касается всех без исключения».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил законодателей от возглавляемой им партии «Ликуд» о недопустимости пренебрежительного отношения к солдатам-резервистам, которые отказались служить в знак протеста против судебной реформы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Отказы — это опасное явление, которому нужно решительно противостоять, но когда мы это делаем, … это нужно делать в рамках дискурса», — сказал Нетаниягу на встрече с депутатами от «Ликуда».

По словам премьера, «наша цель — попытаться успокоить напряженность, а не разжигать ее, и это касается всех без исключения».

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.

Кроме того, мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство», бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

«Я призываю резервистов и тех, кто сейчас находится на службе, продолжать служить, явиться, несмотря ни на что», — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.

Позже Курсор сообщал о том, что более 200 врачей-резервистов объявили, что прекратят службу в случае продолжения судебной реформы.