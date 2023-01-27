Нетаниягу рассказал бизнесменам о вреде судов для экономики

Ни в одной стране мира нет такой «мишпатизации» экономики, как в Израиле.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, сообщает Israel Info.

Отмечается, что это заявление стало ответом на коллективное письмо ведущих экономистов Израиля, предсказывающих «разрушительные последствия судебной реформы» для израильской экономики.

Во время выступления перед бизнесменами премьер-министр заявил, что «нигде в мире, только в нашей стране «все подсудно», то есть суды принимают к рассмотрению любые споры между хозяйствующими субъектами, и это «тормозит развитие экономики».

В качестве самого яркого примера тормозящего влияния «мишпатизации» он назвал задержку с началом разработки газовых месторождений. Нетаниягу сообщил, что добыча газа «принесла казне миллиарды, а гражданам Израиля дала самые низкие на Западе цены на электричество.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.