Нетаниягу выступил с заявлением в связи с обвинениями в передаче оружия ПА

Нетаниягу заявил, что «никакое оружие ПА не передавалось».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил сегодня в среду в ответ на сообщения о передаче бронетехники Палестинской автономии, что «с момента создания этого правительства оно не передавало никакого оружия Палестинской автономии».

Нетаниягу пояснил, что «они выполняют решение министра обороны Бени Ганца от 22 января о передаче некоторого количества бронетехники для замены другой устаревшей бронетехники».

Курсор также писал, что в СМИ узнали, что Нетаниягу ответил на нападки Бен-Гвира.

Кроме того, мы сообщали, что у Ганца прокомментировали громкое обвинение Смотрича в адрес Нетаниягу.

Курсор напоминает, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.