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Нетаниягу выступил с заявлением в связи с обвинениями в передаче оружия ПА

12:26, Сегодня
Новости Израиля
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com
Нетаниягу заявил, что «никакое оружие ПА не передавалось».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил сегодня в среду в ответ на сообщения о передаче бронетехники Палестинской автономии, что «с момента создания этого правительства оно не передавало никакого оружия Палестинской автономии».

Нетаниягу пояснил, что «они выполняют решение министра обороны Бени Ганца от 22 января о передаче некоторого количества бронетехники для замены другой устаревшей бронетехники».

Курсор также писал, что в СМИ узнали, что Нетаниягу ответил на нападки Бен-Гвира. 

Кроме того, мы сообщали, что у Ганца прокомментировали громкое обвинение Смотрича в адрес Нетаниягу. 

Курсор напоминает, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.

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