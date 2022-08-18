Новый инцидент с дружественным огнем: солдат выстрелил внутри джипа ЦАХАЛа

Израильский солдат получил легкие ранения после того, как его товарищ случайно разрядил пистолет внутри военной машины во время операции в городе Наблус в Иудее и Самарии. Солдата спас бронежилет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. армия. Его спас бронежилет.

Согласно первоначальному расследованию инцидента Армией обороны Израиля, инцидент произошел, когда войска пехотной бригады «Гивати» начали сворачивать военный эскорт верующих к могиле Иосифа в палестинском городе.

Этот инцидент со стрельбой в джипе случился всего через несколько дней после того, как израильский солдат, 20-летний Натан Фитусси, был застрелен после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарам и был ошибочно принят за террориста, а также на фоне сообщений о дополнительных нарушениях безопасности.

Согласно внутреннему отчету ЦАХАЛа, рано утром в четверг солдаты сели в бронетранспортер «Пантера», и, когда они сели, один солдат случайно выстрелил из своего оружия, попав в солдата, сидящего напротив него.

В сообщении говорится, что пуля попала в керамическую бронеплиту солдата, что, по-видимому, спасло ему жизнь, но оставило легкие ранения в груди.

Согласно первоначальным выводам ЦАХАЛа, военнослужащие сели в машину с заряженными винтовками, что является стандартной процедурой во время операций на территории Иудеи и Самарии. Прежде чем войти в бронетранспортер, один из солдат крикнул своим товарищам, чтобы убедиться, что их предохранители установлены в безопасное положение. «Убедились все, включая солдата», который случайно выстрелил.

Сообщается, что в ЦАХАЛе продолжают расследование этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Убийство солдата ЦАХАЛа: стало известно об аналогичном инциденте. За два дня до того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен своим товарищем в результате явно дружественного огня на посту охраны, аналогичный инцидент произошел в том же месте.

Курсор писал, что Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа. Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Кроме этого, стрелок впервые озвучил подробности. Солдат, убивший Натана Фитусси, сказал, что крикнул товарищу «Стой, или я стреляю», но безрезультатно.

Ранее Курсор писал о стрельбе по ЦАХАЛу возле Тулькарма: появились подробности инцидента. Поздно вечером в понедельник, 15 августа, в западной части Самарии были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа.

Напомним, сообщалось о том, как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед на убийство солдата ЦАХАЛа.