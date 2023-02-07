От Канье Уэста ушли адвокаты-евреи

Адвокаты Канье Уэста, известного под псевдонимом Йе, объявили скандальному рэперу, что увольняются.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечается, что в последнее время музыкант» уединился» — в частности, сменил номер телефона.

«Его теперь уже бывшие поверенные, наконец, нашли его по адресу, «в основном используемому лицами и организациями, не связанными с Йе или его бизнесом», — заявили юристы Greenberg Traurig.

Издание указывает, что трое основателей фирмы, Ларри Хоффман, Мел Гринберг и Роберт Трауриг, являются евреями.

Как сообщал Курсор, генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, «хотел ударить» Канье Уэста после публикации рэпера со свастикой, который он назвал «призывом к насилию».

Комментируя после последней блокировки Уэста за публикацию свастики внутри звезды Давида, всего через несколько дней после того, как его учетная запись была восстановлена, Маск сказал: «В какой-то момент вы должны сказать, что является подстрекательством к насилию, потому что это противоречит закону в США.»

«Публикация свастики, что явно нехорошо, является подстрекательством к насилию. Я лично хотел ударить Канье, так что это определенно подстрекало меня к насилию. Это не круто», — заявил Маск в прямом эфире сессии вопросов и ответов в Twitter Spaces.

Отстранение произошло вскоре после того, как Уэст несколько раз похвалил Гитлерам во время интервью с конспирологом Алексом Джонсом в его шоу Infowars. Оскорбительные комментарии Уэста включали слова «я люблю нацистов», которые, по его утверждению, «делали хорошие дела». Также в ходе интервью он высмеял Нетаниягу и сказал, что поддерживает путина в войне в Украине.

Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», сказал, что подвел черту под твитами, которые подстрекают к насилию.

Перед тем, как учетная запись Уэста была заблокирована, Маск заявил: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован».

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера, а также назвал Илона Маска генетическим гибридом.

«Курсор» также сообщал, что рэпер расстался со своей 24-летней девушкой.