Озвучены требования участников забастовки медработников

Больницы и клиники работают по графику выходных с сокращенным обслуживанием в течение 24 часов, поскольку профсоюз требует принятия мер по защите медицинских работников от нападения.

Сегодня, 23 января, сотрудники государственных больниц и клиник объявили однодневную забастовку в знак протеста против серии инцидентов с применением насилия в отношении медицинских работников. В забастовке участвуют все общие, гериатрические, психиатрические и реабилитационные больницы в стране, а также на организации управления здравоохранением.

Ожидается, что больничные кассы и районные центры здоровья также сократят свою деятельность, за исключением гастрополиклиник для операций, которые нельзя отложить, дневного лечения, лечения онкологии и осмотров беременных на поздних сроках.

Профсоюз требует, чтобы в больницах было задействовано больше охранников и полиции, а также чтобы им были предоставлены большие полномочия в отношении правонарушителей. Профсоюз также требует более строгих наказаний для людей, осужденных за нападение на медицинский персонал. Он предупредил, что, если в течение нескольких недель не будет улучшений, то будут объявлены дополнительные забастовки. В прошлом также имели место забастовки больниц и медицинских центров из-за насилия.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Сефи Мендлович заявила, что врачи имеют законное право требовать безопасных условий труда.

Председатель IMA Зион Хагай сказал, что, если в течение нескольких недель не будут предприняты существенные меры для повышения безопасности медицинского персонала, то профсоюз объявит новые забастовки.

Ранее Курсор писал о забастовке медицинских служб Израиля: как будут работать медицинские учреждения. Все медицинские службы, за исключением экстренных служб, будут бастовать с 07:00 понедельника до 07:00 вторника.

Курсор сообщал, что Профсоюз врачей проведет масштабную забастовку. Персонал государственных больниц и клиник объявит забастовку в ответ на серию инцидентов с применением насилия в отношении медработников.

Наша редакция писала, что пациентка клиники в Рамле напала на врача. В Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников.

Также 18 января во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.