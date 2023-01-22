Посол Израиля в Канаде подал в отставку

Посол Израиля в Канаде Ронен Хофман заявил в воскресенье, 22 января, что уходит в отставку.
В своем Twitter дипломат пояснил такое решение как «знак протеста против политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу».
Хофман также поблагодарил бывшего главу правительства Яира Лапида за назначение его послом и за то, что он доверил ему представлять Израиль за рубежом.
При этом политик добавил, что он не согласен с идеями новой ультраправой коалиции Нетаниягу, такими как «неоднозначная реформа судебной системы».
«С приходом нового правительства и другой политики в Израиле моя личная и профессиональная честность вынудили меня попросить сократить срок моего пребывания в должности», — написал Хофман.
I am honoured to have been appointed by previous Prime Minister @yairlapid to represent and serve the State of Israel as Ambassador to Canada over a year ago. pic.twitter.com/ehwtsNcOie
— Dr. Ronen Hoffman (@ronenhoffman) January 22, 2023
Как сообщал Курсор, лидер оппозиции Яир Лапид назвал правительство «цирком» в ответ на увольнение лидера ШАС Арье Дери с поста министра, а также на бойкот «Религиозного сионизма» еженедельного заседания кабинета министров.
Также мы информировали о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Акции протеста прошли на площади Габим, и с улицы Каплан.
Ранее Курсор писал о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.
Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.