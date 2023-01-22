Посол Израиля в Канаде подал в отставку

Посол Израиля в Канаде Ронен Хофман заявил в воскресенье, 22 января, что уходит в отставку.

В своем Twitter дипломат пояснил такое решение как «знак протеста против политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу».

Хофман также поблагодарил бывшего главу правительства Яира Лапида за назначение его послом и за то, что он доверил ему представлять Израиль за рубежом.

При этом политик добавил, что он не согласен с идеями новой ультраправой коалиции Нетаниягу, такими как «неоднозначная реформа судебной системы».