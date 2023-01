Посол Израиля в Канаде подал в отставку

«С приходом нового правительства и другой политики в Израиле моя личная и профессиональная честность вынудили меня попросить сократить срок моего пребывания в должности», — написал Хофман.

I am honoured to have been appointed by previous Prime Minister @yairlapid to represent and serve the State of Israel as Ambassador to Canada over a year ago. pic.twitter.com/ehwtsNcOie

— Dr. Ronen Hoffman (@ronenhoffman) January 22, 2023