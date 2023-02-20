Протесты набирают оборот: родители и дети вышли на акции против судебной реформы

Сегодня в Израиле проходят массовые акции протеста против планов правительства по реформированию судебной системы.

Родители и дети присоединяются к протестам против правовой реформы по всей стране, в том числе в Тель-Авиве и Хайфе.

Они проводят демонстрации возле школ и учебных заведений, многие скандируют «Нет образования, нет демократии».

מחאת ההורים והתלמידים נגד ההפיכה המשטרית — ההפגנות ברחבי הארץ כעת: pic.twitter.com/BuZrGzyDTJ — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) February 20, 2023

בהוד השרון הבוקר הורים וילדים — הילד pic.twitter.com/ZTHReygmli — לירי בורק שביט (@lirishavit) February 20, 2023

בשעה זו: אלפי הורים וילדים צועדים ומפגינים ברחבי תל אביב. צומת רוקח-נמיר נחסם לתנועה, כמו גם העלייה מהאיילון לשדרות קק»ל. כל העיר נלחמת על הדמוקרטיה pic.twitter.com/ProfZNNFC2 — Time Out Tel Aviv (@TimeOutTA) February 20, 2023

מאות מפגינים נגד הרפורמה חוסמים כביש בכפר הירוק בקריאות: «אין חינוך בלי דמוקרטיה»

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Ранее Курсор писал, что Лапид осудил протестующих из-за блокировки дома депутата Ликуда. Лидер оппозиции Яир Лапид осуждает протестующих за то, что они заблокировали дом депутата от «Ликуда», которая была одним из самых ярых сторонников плана правительственной реформы судебной системы.

Курсор писал, что Нетаниягу призвал полицию снять блокаду с домов депутатов. Протестующие заблокировали некоторых депутатов в их домах, чтобы они не попали на голосование в Кнессет.

Курсор писал, что в Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Также активисты устроили массовый протест под Кнессетом: что произошло. В нем планируют принять участие десятки тысяч человек.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.