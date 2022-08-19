Реформа экзаменов в Израиле: большая часть истории будет исключена из учебного плана

Ранее в этом году было объявлено о серьезной реформе вступительных экзаменов.

В соответствии с реформой стандартизированных вступительных экзаменов в Израиле, которая вступит в силу в сентябре, этого года, объем материала, преподаваемого в средних школах страны, будет резко сокращен. В рамках сокращения глава, в которой обсуждается период Второго Храма в еврейской истории, будет полностью удалена из учебной программы.

Согласно сообщениям СМИ, старшеклассники больше не будут изучать следующие темы: вавилонское изгнание, провозглашение Кира, Ездра и Неемия, Второй храм, эллинизм, указы Антиоха, а также восстания Хасмонеев, Масады и Бар-Кохбы.

Адвокат Рахели Синкин, которая участвует в праймериз партии «Религиозный сионизм», сказала: «Через несколько лет ни один ребенок не поймет, почему Государство Израиль лучше, чем Берлин. Наша задача — вернуть Танах, еврейское самосознание и историю в школьную программу, иначе нас здесь не будет!».

Ранее в этом году было объявлено о серьезной реформе вступительных экзаменов. Согласно реформе, студенты больше не будут обязаны сдавать 12-14 вступительных экзаменов, а только четыре-пять. Предметами, по которым учащиеся будут проверяться на внешних экзаменах, будут английский язык, математика, другой язык и факультатив. Студент также сможет выбрать другой факультатив, если он или она решит это сделать, например, естественные науки или информатику.

За исключением этих внешних экзаменов, другие предметы, такие как Библия, литература, история, обществоведение и другие, будут преподаваться в школах, а экзамены будут проводиться внутри школы. В то же время стандарты, которым должны будут соответствовать учащиеся, будут особенно высокими.

Ранее Курсор писал, что Либерман делает щедрое предложение Союзу учителей. За две недели до возобновления работы школ Минфин предложил соглашение.

Переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября. Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Наша редакция сообщала, что Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле.

Курсор сообщал, что в Минобразования заявили, что в преддверии учебного года не заполнены 5 600 вакансий преподавателей.

Стало известно, что в Израиле молодые педагоги массово отказываются от профессии.

Напомним, что в Израиле могут повысить зарплату учителям.