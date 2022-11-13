Религиозный сионизм: «Бецалель Смотрич станет следующим министром обороны»

Партии также нужны портфели по вопросам образования и религии.

После решения председателя ШАС Арье Дери запросить портфель министерства финансов в качестве условия для вступления в следующее правительство, источники в Религиозном сионизме настаивают на том, чтобы их лидер, депутат Кнессета Бецалель Смотрич, получил должность министра обороны.

«Религиозный сионизм потребует портфелей по обороне, образованию и делам религии, а также детальных коалиционных соглашений», — сказали они.

«Наша цель — вернуть чувство личной безопасности израильским гражданам, — добавили они. — Мы хотим исправить правовую систему, законодательно урегулировать поселения в Иудее и Самарии и укрепить еврейскую идентичность государства».

Ранее Курсор писал, что Ицхак Гольдкнопф жестко осудил высказывания Либермана.

Также мы сообщали, что Либерман судится с Камисой: суд рассматривает обвинения в клевете о заказном убийстве.

Наша редакция уже писала о коалиционных переговорах: религиозные партии потребовали особые портфели.

Кроме того, мы информировали, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».