Ринауи-Зоаби собирается снова голосовать против закона об израильской юрисдикции в Иудее и Самарии

Депутат также рассказала о том, собирается ли пойти в отставку и отказаться от мандата. По ее словам, политики с ней не связывались напрямую по этому поводу.

Депутат Кнессета Райда Ринауи-Зоаби из «МЕРЕЦ» сказала, что собирается опять проголосовать против проекта закона об юрисдикции Израиля на территории Иудеи и Самарии.

Об єтом депутат заявила в интервью радиостанции «Кан решет бет».

Также депутат высказалась о возхможности ухода из парламента. По ее словам, напрямую с ней никто не связывался по этому поводу. Однако в СМИ ходят слухи о том, что именно это ей предлагают сделать министры и другие депутаты Кнессета.

«На следующей неделе произойдет много нового, и я приму решение», — сказала Райда Ринауи-Зоаби.

Напомним, что глава МИД Яир Лапид уже говорил о том, что было бы неплохо, если бы Райда Ринауи-Зоаби отказалась от мандата.

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