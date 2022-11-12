Шикли рассказал, кем видит себя в будущем правительстве

Избранный член Кнессета Амихай Шикли («Ликуд») не требовал от Биньямина Нетаниягу портфеля министра образования в будущем правительстве.

Об этом он заявил в эфире программы «Встреча с прессой» на 12-м канале, сообщает Maariv.

«Я не требую никакого портфеля. Я пришел из сферы образования и считаю, что могу внести свой вклад на этой должности, но я этого не требую», — заявил Шикли.

Он также выразил поддержку назначению Бен-Гвира на должность министра внутренней безопасности.

«Предложения Бен-Гвира в отношении полиции превосходны. Необходимо изменить парадигму в Министерстве внутренней безопасности, на мой взгляд, Бен-Гвир может это сделать. … Если он реализует то, что требует сейчас, среди прочего в Негеве, это может быть хорошей новостью», — сказал Шикли.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета и экс-начальник Генерального штаба Гади Айзенкот выразил озабоченность касаемо назначения депутата Бецалеля Смотрича министром обороны.

Также Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.

Кроме того, Курсор сообщал, что Бен-Гвир высказался о словах президента Израиля и заявил, что будет разъяснять позиции Оцма Иегудит во всем мире.

Помимо этого, Смотрич озвучил свои требования по Иудее и Самарии.