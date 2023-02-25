Смерть израильтянина в Непале: появились новые подробности

В пятницу, 24 февраля, в Непале во время прогулки по заповеднику дикий слон напал на 30-летнего израильтянина и убил его. Мужчину обнаружили в лесу, а его личность установили по водительских правах, найденных в сумке.

Об этом пишет издание News.walla.

Нападение произошло в королевском национальном парке Читван, который пользуется большой популярностью среди туристов. Многие приезжают туда, чтобы пообщаться со слонами, но делается это исключительно в присутствии сопровождающего.

Согласно предварительным данным, израильтянин отправился на прогулку на велосипеде, чтобы сфотографировать пейзажи, он никого об этом не уведомил и вошел в парк, не имея билета. При каких обстоятельствах на него напал слон — неизвестно.

Погибшим оказался ординатор больницы «Сорока» Шмуэль Бойкнер. Он приехал в Непал вместе с израильской делегацией по приглашению одной из местных больниц, работал там волонтером

Власти Непала ведут расследование. В МИД Израиля осведомлены об инциденты. Консул Израиля в Катманду Дана Фишер поддерживает контакт с семьей.

«Курсор» писал ранее, что в индийском штате Карнатака дикий слон напал на 21-летнюю девушку, а после на мужчину, который, услышав ее крики, прибежал на помощь.

Еще мы писали, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.

Напомним, что в лесном заказнике Амоси (Индия) во время пикника на мужчину напало стадо агрессивных слонов и затоптало его насмерть.