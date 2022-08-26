Смотрич ответил на ультиматум Бен-Гвира

Ранее председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир выдвинул Смотричу ультиматум касательно равенства в едином списке «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит».

«Я прилагал, прилагаю и буду прилагать все усилия, чтобы вместе идти к широкому единству и позволить всем взяться за руки. Итамар — партнер, и мы подпишем соглашение», — заявил Смотрич.

Смотрич, комментируя возможность баллотироваться вместе с Айелет Шакед, подчеркнул: «Я не присоединюсь к Шакед на этих выборах, так как хочу правое правительство, а она этого не хочет. Я хочу исправить систему правосудия, а она этого не делает. Я не пойду с людьми, чье слово не имеет цены».

Стало известно, что Бен-Гвир требует от Смотрича равноправия в едином списке, который, согласно последнему опросу, получат 10 мандатов в Кнессете. Если партии будут баллотироваться по отдельности, то «Оцма Иегудит» может рассчитывать на 8 мандатов, а «Религиозный сионизм» — на 4 мандата.

Опрос: Ни один блок не сможет сформировать правительство. Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу получил бы 31 место, партия Еш Атид получила бы 23 места, а Государственный лагерь — 13 мест.

Ранее Курсор писал, что Ширли Пинто поделилась подробностями, почему покинула Ямину и Шакед. О причинах своего ухода из Ямины сообщила депутат Ширли Пинто.

Курсор сообщал что стало известно, кто занял первые места на праймериз Религиозного сионизма. Нынешние депутаты занимают первые места на праймериз «Религиозного сионизма». Сообщается также, что Смотрич ведет переговоры с бывшим депутатом «Ямины» Амихаем Шикли о включении в совместный список.

Наша редакция писала, что Бен-Гвир заявил, что идет в Кнессет самостоятельно.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

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