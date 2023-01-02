Стало известно, какие налоги поручил отменить Смотрич

Министр финансов Бецалель Смотрич поручил своему новому министерству подготовить директивы об отмене налога на одноразовую пластиковую посуду и безалкогольные напитки, который был введен прежним правительством.

Отмена, которая вступит в силу в ближайшие дни, является первым официальным решением Смотрича на посту министра и была принята всего через несколько часов после завершения церемонии его инициации.

Оба налога были введены министром финансов Авигдором Либерманом — на пластиковую посуду в 2021 году и безалкогольные напитки в 2022 году. Цель налогов состояла в том, чтобы сократить потребление пластмассовой посуды для уменьшения загрязнения окружающей среды, а также сократить потребление сахара, особенно в семьях с низким доходом, для уменьшения диабета и других заболеваний. Политики-харедим обвинили Либермана в намеренном нападении на ультраортодоксальное общество и заявили, что существуют лучшие способы повлиять на поведение потребителей.

Депутат от «Яадут а-Тора» и председатель финансового комитета Кнессета Моше Гафни выразили свое удовлетворение, заявив, что налоги были предназначены «в первую очередь для того, чтобы навредить харедим».

Бывший министр охраны окружающей среды и действующий депутат Кнессета от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг раскритиковала нового министра финансов.

«Новое правительство позволяет мелкой политике разрушать окружающую среду и здоровье. Вместо того, чтобы двигаться вперед, это решение возвращает нас на световые годы назад. Помимо удара в глаз, отмена налога будет способствовать только загрязнению и болезням», — сказал Зандберг и призвала нового министра охраны окружающей среды Идит Сильман «решительно выступить против этого вредоносного шага».

Израильский союз защиты окружающей среды заявил, что отмена налога на пластиковую посуду была не чем иным, как скандалом. Ассоциация врачей общественного здравоохранения также осудила это решение.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева.

Также Курсор писал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.

Ранее Курсор информировал о том, что Религиозно-сионистская партия подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом». Соглашение было подписано за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был представить свою коалицию в Кнессет, а вскоре после этого новое правительство будет приведено к присяге.

Кроме того, наша редакция сообщала, что министр туризма Хаим Кац является самым великовозрастный министром в новом правительстве Биньямина Нетаниягу.

Кроме того, Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.