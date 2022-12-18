Теплая погода продлится недолго: когда в Израиль вернутся дожди

Теплая, выше средней по сезону, температура продлится недолго. Синоптики предупредили, какой прогноз на эту неделю.

В ближайшие дни погода будет по-прежнему ясной и без осадков. Природа порадуют, температура будет выше обычных показателей для этого времени года.

В воскресенье, 18 декабря, будет ощущаться очередное повышение температуры, которое достигнет 27 градусов на побережье и в низинах. Однако в северных районах и частично в центе в горных местностях буду фиксироваться порывы сильного восточного ветра.

Температура в городах Израиля составит: Иерусалим 12-19, Тель-Авив 16-27, Хайфа 16-22, Беэр-Шева 10-20, Тверия 13-24, Назарет 13-21, Ашдод 16-24, Эйлат 15-28.

Синоптики предупредили, что уже со среды ожидается небольшое похолодание, возможен локальный дождь.

Ранее Курсор сообщал прогноз погоды на 16 декабря: ясно и легкий ветер.

Также мы писали, что туристам дали рекомендации, как избежать потери багажа в аэропорту. Такие ситуации часто случаются. Поэтому нужно знать способы, которые помогут туристам избежать этой проблемы.

Мы сообщали ранее, что МИД выступил с заявлением относительно поездок в Перу. Внешнеполитическое ведомство рекомендует находящимся в Перу гражданам Израиля избегать массовых собраний и не посещать места, где в это время проходят демонстрации.

Кроме того, посол США рассказал об отношении его страны к Нетаниягу. Том Найдс рассказал, что давно знаком с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу: «Он известен в США. Мы считаем, что он очень умен».