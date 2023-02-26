Террористы угрожают Израилю ракетным обстрелом

Террористы в Газе начали угрожать Израилю ракетным обстрелом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Террористические организации не стали называть время потенциального обстрела, либо же то, куда он может быть направлен.

Ранее мы рассказывали, что появилась информация о личностях погибших в теракте в Иудее и Самарии. Так, арабские террористы убили в Хаваре двух братьев-израильтян Илеля Менахема и Игаля Яакова Янива. Они жили в Ар-Браха и были учениками армейской ешивы, один из них – военнослужащий ВМС Израиля. Фото с покойными смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что Министерская комиссия утвердила законопроект о смертной казни для террористов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Помимо этого недавно высокопоставленный представитель террористической организации ХАМАС Салах эль-Бардевиль заявил, что «внутренние разногласия в сионистском объединении представляют собой хорошую возможность для сопротивления добиться прорыва».