Ципи Ливни предупреждает: Новое правительство продвигает «разрушение»демократии Израиля

Бывший министр юстиции при Нетаниягу призывает левоцентристских политиков «отложить в сторону разногласия» и бороться с новой правой и религиозной коалицией.

Ципи Ливни, бывший министр юстиции при Биньямине Нетанияг, который должен вернуться в качестве премьер-министра на следующей неделе, предупредила, что его новое правительство «уничтожит израильскую демократию».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Новое правительство не только продвигает мировоззрение, противоположное моему… но и продвигает разрушение демократии», — сказала Ливни в интервью 12 каналу.

«Большинство населения проголосовало за это правительство. Но идея о том, что большинство может делать все, что захочет, недемократична. Большинство не может решить, что следующие выборы будут через 10 лет вместо четырех, и общественность не может решить, что полиция будет политической, и общественность не может решить отменить суды, и не может решить, что если правительство причинит мне вред, мне не к кому будет обратиться», — сказала Ливни.

«В условиях демократии у большинства есть выбор, но есть границы и ограничения, и за это нужно бороться», — добавила она.

Замечания прозвучали после того, как Нетаниягу в среду официально заявил, что сформировал правительство, которое он должен привести к присяге в Кнессете до 2 января. Сейчас Нетаниягу работает над выработкой коалиционных соглашений со своими ультраортодоксальными и ультраправыми политическими партнерами, подробности о которых появились в четверг.

Ливни призвала левоцентристских политиков «отложить в сторону свои разногласия» и бороться с новым правым и религиозным правительством Нетаниягу: «Им нужно сделать совместный офис, и если у них нет места, они могут использовать мою гостиную и дать дом тем, кто считает, что они не представлены правительством».

Ливни занимала пост министра юстиции при третьем правительстве Нетаниягу с 2013 по 2014 год.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

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