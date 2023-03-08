Убийство братьев Янив: стали известны новые подробности о террористе

Абдель Фаттах Хусейн Харуша отсидел в тюрьме почти три года.

Член ХАМАС Абдель Фаттах Хусейн Харуша, застреливший братьев Янив 26 февраля, был освобожден четыре месяца назад после ареста за планирование стрельбы по израильским солдатам.

Об этом информирует Jewish News Syndicate.

Отмечается, что палестинский террорист был освобожден из израильской тюрьмы всего за несколько месяцев до трагического инцидента вопреки рекомендации представителей сил обороны.

«Он отсидел чуть меньше трех лет и был освобожден, несмотря на предупреждения сотрудников разведки и службы безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, израильские силы безопасности во вторник, 7 марта, ликвидировали в Дженине террорист, убившего в конце февраля братьев Янив.

В общей сложности было ликвидировано шесть террористов. Также в бою было ранено несколько человек. Согласно информации СМИ, военные попали под обстрел во время операции по задержанию разыскиваемых террористов в Дженине.

В бою были убиты четыре террориста, в том числе террорист, убивший Халлеля и Ягеля Янив в Хуваре полторы недели назад. Согласно сообщениям Палестинской администрации, группа агентов под прикрытием въехала в лагерь беженцев на грузовике и окружила здание, где на то время скрывались разыскиваемые террористы. Сообщается, что силы безопасности выпустили ракету по зданию, чтобы выманить террористов.

Ранее мы информировали о том, что 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.