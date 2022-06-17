В Израиле могут ужесточить карантинные меры из-за вспышки COVID-19

За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 313 новых случая коронавируса.

Сегодня, 17 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле. В ведомстве отмечают, что в последние месяцы израильтяне не так активно вакцинируются от COVID-19.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 27 725 тесов. Индекс заражаемости — 1,31. С начала пандемии было выявлено 4 216 817 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 41 581 человек.

В больницы госпитализировано 457 человека. Состояние 140 пациентов оценивается как тяжелое, 32 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 882 человека.

По данным Минздрава на 17 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 710 880 человек, вторую дозу — 6 142 899 человек, третью дозу — 4 496 829 человек, четвертую дозу — 818 565 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

На сегодняшний день Минздрав еще не требует вернуть масочный режим, но рекомендует израильтянам носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Ранее Курсор писал, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.